Video | Con un chicle, hincha de Millonarios atacó a jugador de Junior de Barranquilla

Durante la cuarta jornada de las finales en el fútbol colombiano se dio el compromiso entre Millonarios y Junior de Barranquilla, dos instituciones icónicas y con las aspiraciones latentes de pelear por el título local durante el presente semestre del balompié nacional.

Ambas escuadras mantienen la ilusión de poder sumar los puntos necesarios para superar a Atlético Nacional, actual líder del grupo. En el juego que finalizó 0-0 y que se desarrolló en El Campín este miércoles 8 de junio, hubo diversos acontecimientos que empañaron el espectáculo deportivo.

En su mayoría, la hinchada estuvo como protagonista negativa e incluso algunos funcionarios de los equipos fueron en contra de sus rivales y dejaron imágenes que empañan de manera negativa al FPC. Una de ellas no estuvo en los focos principales de las cámaras, pero sí logró viralizarse a través de las redes sociales que mostraron la agresión de una hincha azul a uno de los jugadores de Junior de Barranquilla.

El hecho ocurrió en la zona oriental del estadio, justo cuando el lateral visitante, Fabián Viáfara, se disponía a tomar el balón para hacer un saque con las manos tras haber ganado el dominio del balón.

Allí, de manera airada, una aficionada no compartió la decisión del juez del compromiso en favor del equipo barranquillero y sin medir la gravedad de su acto, sacó de su boca el chicle que tenía para tirárselo al jugador del Junior, dejando en evidencia el mal comportamiento durante el juego.

Junto a esta penosa imagen, otro video fue captado por un usuario de TikTok en donde se muestra el momento en que Márquez, delantero de Millonarios, se encuentra sentado cerca del vestuario norte de El Campín, mientras recibe insultos por parte de algunos hinchas que aún se encontraban en la tribuna al final del compromiso.

“¡Cagón! ¡Ponga huevos adentro de esa cancha, maricón!”, se alcanza a escuchar en el corto video que fue criticado por los propios seguidores del elenco albiazul.

Aunque no se percibe en el material, uno de los molestos aficionados dice que Márquez “está aquí provocándonos”, a lo que el jugador intenta responder casi al borde de las lágrimas, mientras un miembro del equipo intenta llevarlo al interior del pasillo hacia los camerinos.

El Caballo es uno de los jugadores que podría salir de Millonarios al final de este semestre. Aunque tiene contrato hasta diciembre de este año, la relación rota con los aficionados provocaría un acuerdo bilateral para rescindir el vínculo y, de ese modo, buscar otras opciones entre las que se encuentra la posibilidad de regresar al Unión Magdalena.

Diego Herazo, quien es el habitual delantero del equipo de Gamero, se encuentra lesionado, por eso apareció Jader Valencia en el once titular. Para el partido del sábado ante Nacional, Herazo tampoco estará y se espera que Valencia vuelva a recibir la oportunidad, al igual que no se descarta el ingreso de Márquez para el remate de los 90 minutos.

Millonarios vs. Junior / Fecha 4 / Cuadrangulares finales. - Foto: DIMAYOR

El técnico embajador mantiene vivas las esperanzas de vencer a los verdolagas y subirse, de nuevo, a lo más alto del cuadrangular A. “Esto es fútbol, se llevan un punto, nosotros, como lo dije ahorita, estamos tranquilos, no estamos felices, pero estamos tranquilos porque dependemos de nosotros y hasta el último minuto que nosotros dependamos de nosotros mismos vamos a luchar”, dijo en rueda de prensa.

Gamero no dejó de lado la polémica arbitral y se mostró extrañado de que su colega del Junior se quejara por las decisiones de Ospina. “Los que vieron el partido se dieron cuenta de que hoy no hubo ningún perjuicio para Junior; al contrario, un favorecimiento para Junior. Me extraña que Juan Cruz Real hable de esa forma”, sentenció.