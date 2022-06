Asistente técnico del Junior resultó herido por hincha de Millonarios, ¿cómo está?

El miércoles por la noche, Junior de Barranquilla sacó un valioso empate en su visita a Millonarios, válida por la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2022. Este compromiso estuvo llenó de polémica y acciones que se esperan sean analizadas por el comité disciplinario de la Dimayor.

Además de la agresión de un directivo de Millonarios al jugador Walmer Pacheco, al término del partido, el encuentro se vio manchado por un hecho bastante reprochable por parte de la afición embajadora.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Juan Salvador, director de Habla Deportes, informó que un asistente técnico del Junior resultó herido al recibir el impacto de una botella, la cual habría sido lanzada por un aficionado de Millonarios desde una de las tribunas.

“Este es el asistente técnico de @juancruzreal, Juan Manuel López. Fue agredido y sacado en camilla, pero ya sabemos que la jauría de esto no hablará. Así como pasaron de agache con lo del delegado de Millos y la agresión a Walmer para buscar su expulsión”, escribió el periodista.

Dando más información sobre lo sucedido en El Campín, Salvador contó que a López “le tiraron una botella que le golpeó en la cabeza desde la tribuna”.

Al final, el asistente técnico del entrenador Juan Cruz Real pudo viajar con la delegación barranquillera para empezar a planificar el partido de este sábado. “Lamentablemente me tocó a mí. Cuando terminó el partido espere que saliera la mayoría de jugadores, hablé una cosa ahí con el cuarto árbitro y cuando me di vuelta para dirigirme al túnel, para retirarme, lamentablemente recibí una agresión que no esperaba”, dijo Juan Manuel López en Habla Deportes.

“Uno no la generó porque uno siempre se maneja de una manera muy correcta, sin ningún tipo de vínculo con el público. Me tocó recibir un botellazo a la altura de la sien”, agregó.

El asistente técnico del Junior dijo que le “sorprendió” esa acción y que “fue bastante doloroso el impacto”. Además, el golpe “generó que cayera noqueado al suelo” y sintiera “mareo”.

“Me pudieron atender, parte de la enfermería de Bogotá me atendieron muy bien. También tengo que agradecer al capitán de Millonarios (David Macalister Silva), que después vi la foto, se paró al lado mío y eso generó que no tiraran más cosas”, añadió sobre lo sucedido.

Por último, dejó todo en manos de las autoridades pertinentes y expresó que “es un episodio muy triste porque no tiene que ver” con lo deportivo.

Así van los cuadrangulares semifinales

Grupo A

Atlético Nacional - 8 puntos (4 en diferencia de gol) Millonarios - 5 puntos (0 DG) Junior - 5 puntos (-1 DG) Atlético Bucaramanga - 3 puntos (-3)

Grupo B

Deportes Tolima - 7 puntos (4 en diferencia de gol) Independiente Medellín - 5 puntos (2 DG) La Equidad - 3 puntos (-1 DG) Envigado - 1 (-5 DG)

Programación cuadrangulares (fecha 5)

Sábado 11 de junio

Junior FC vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+

Millonarios FC vs. Atlético Nacional

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

Domingo 12 de junio

Envigado FC vs. La Equidad

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Polideportivo sur

Televisión: Win+

Independiente Medellín vs. Deportes Tolima

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+