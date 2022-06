Video: hinchas de Millonarios insultaron sin piedad al ‘Caballo’ Márquez

El partido entre Millonarios y Junior en Bogotá dejó más polémica que espectáculo sobre el terreno de juego del Estadio El Campín. Todo empezó con la posible tarjeta roja que no le enseñó el árbitro Alexander Ospina a Walmer Pacheco por una durísima entrada sobre Daniel Ruiz en los primeros minutos del partido.

Los ánimos se caldearon e incluso el propio Pacheco recibió un golpe de un delegado de Millonarios cuando se dirigía a los vestuarios para el entretiempo. Ese hecho quedó impune, aunque minutos más tarde se hizo viral en redes sociales y podría ser revisado de oficio por parte de la comisión disciplinaria de la Dimayor.

En el segundo tiempo, la tensión siguió siendo protagonista sobre el terreno de juego, mucho más a partir del planteamiento defensivo de un Junior que se sintió complacido con el empate en una cancha difícil y con todo el público en contra.

Al minuto 67, el cuadro Tiburón se quedó con 10 jugadores producto de la expulsión de Fabián Viáfara por doble amarilla, otro hecho polémico que desde el banquillo de Juan Cruz Real reclamaron a rabiar. Los últimos 20 minutos del partido fueron un monólogo de los locales en inmediaciones del arco de Sebastián Viera, sin embargo, no pudieron encontrar la llave para romper el 0-0 final.

SALVAVIDAS: Muy bien por el asistente John León, le advierte a John Alexander Ospina que Viáfara ya estaba amonestado y que por ende debía expulsarlo. Esta segunda amonestación se dio por pérdida deliberada de tiempo #LigaBetplay pic.twitter.com/QmaCdUz8Qh — ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) June 9, 2022

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, intentó resolver el partido con más volumen de ataque dando ingreso a Ricardo Márquez al 87. Al tener pocos espacios por el repliegue de Junior, el ‘Caballo’ no pudo tener opciones de gol y, como ya es costumbre, se ganó las críticas de los aficionados que le piden más compromiso con la camiseta.

Un video captado por un usuario de TikTok muestra el momento en que Márquez se encuentra sentado cerca al ingreso al vestuario norte de El Campín, mientras recibe graves insultos por parte de algunos hinchas que aún se encontraban en la tribuna.

“¡Cagón! ¡Ponga huevos adentro de esa cancha, maricón!”, se alcanza a escuchar en el corto video que fue criticado por los propios seguidores del elenco albiazul.

Aunque no se percibe en el material, uno de los molestos aficionados dice que Márquez “está aquí provocándonos”, a lo que el jugador intenta responder casi al borde de las lágrimas, mientras un miembro del equipo intenta llevarlo al interior del pasillo hacia los camerinos.

El ‘Caballo’ es uno de los jugadores que podría salir de Millonarios al final de este semestre. Aunque tiene contrato hasta diciembre de este año, la relación rota con los aficionados provocaría un acuerdo bilateral para rescindir el vínculo y, de ese modo, buscar otras opciones entre las que se encuentra la posibilidad de regresar al Unión Magdalena.

Diego Herazo, quien es el habitual delantero del equipo de Gamero, se encuentra lesionado, por eso apareció Jader Valencia en el once titular. Para el partido del sábado ante Nacional, Herazo tampoco estará y se espera que Valencia vuelva a recibir la oportunidad, al igual que no se descarta el ingreso de Márquez para el remate de los 90 minutos.

El técnico embajador mantiene vivas las esperanzas de vencer a los verdolagas y subirse, de nuevo, a lo más alto del cuadrangular A. “Esto es fútbol, se llevan un punto, nosotros, como lo dije ahorita estamos tranquilos, no estamos felices, pero estamos tranquilos porque dependemos de nosotros y hasta el último minuto que nosotros dependamos de nosotros mismos vamos a luchar”, dijo en rueda de prensa.

Gamero no dejó de lado la polémica arbitral y se mostró extrañado de que su colega del Junior se quejara por las decisiones de Ospina. “Los que vieron el partido, se dieron cuenta que hoy no hubo ningún perjuicio para Junior; al contrario, un favorecimiento para Junior. Me extraña que Juan Cruz Real hable de esa forma”, sentenció.