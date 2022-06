Juan Cruz Real mandó a “estudiar” a periodista que le criticó su trabajo en Junior

El Junior de Barranquilla recibió una ola de críticas por su estrategia de jugar la menor cantidad de minutos posibles en el partido de la fecha 4 de los cuadrangulares ante Millonarios en El Campín. Posterior al encuentro, que terminó en un pálido 0-0, cientos de opiniones estuvieron dirigidas a la ‘quemadera’ de tiempo por parte de los tiburones en procura de sostener un empate que al final solo sirvió para que Atlético Nacional quede a una victoria de clasificar a la final.

Juan Cruz Real, entrenador del elenco barranquillero, se defendió de las críticas en rueda de prensa e incluso mandó a “estudiar” a uno de los periodistas que le cuestionó su planteamiento para este partido en Bogotá. “¿Vos sos de acá de Bogotá, no? Se nota, no nos has visto todos los partidos. En el ‘todos contra todos’ fuimos el equipo más goleador, el que tiene mayor índice de gol esperado. Entonces eso te demuestra que salimos a jugar en todas las canchas”, arrancó el argentino.

“No puedes comparar un proceso de dos años y medio con uno de cinco meses (en referencia a Alberto Gamero). Vos te pensás que es tener nombres y que jueguen. Eso ustedes no lo saben porque no está adentro y transmiten un mensaje erróneo”, añadió Cruz Real.

El estratega indicó que su intención era salir a buscar el resultado, pero el rival los obligó a cambiar el plan porque “tiene un buen entrenador y buenos jugadores”.

“Con respecto al tiempo, no estoy de acuerdo con lo que decís. En Barranquilla muchas veces se tiran al piso porque hace 95 % de humedad y 40 grados de calor, pero no decimos nada. Nunca me escuchaste decir a mí en una rueda de prensa que se tiran al piso”, sentenció.

Antes de terminar su intervención por la ‘picante’ pregunta, Cruz Real le aconsejó al periodista que “si estás molesto por el resultado y vos sos partidario, dilo. No digas una cosa que no es, nosotros siempre intentamos ser protagonistas por eso fuimos el equipo más goleador en el ‘todos contra todos’. Hay que mirar las estadísticas un poco y estudiar”.

Crítico con el arbitraje

La rueda de prensa, que duró más de 20 minutos, tuvo un momento para hablar de la expulsión de Fabián Viáfara por pérdida deliberada de tiempo, una decisión que, en el concepto de Juan Cruz Real, fue totalmente injusta.

“No me gusta quejarme de los árbitros, porque después dicen que hablo y demás, además de que corro el riesgo de que los árbitros me tomen bronca a mí, pero la verdad lo que pasó hoy acá es una vergüenza”, señaló el argentino.

El estratega juniorista considera exagerado “echar a un jugador por un lateral, donde yo le voy a hablar al jugador, que me expulse a mí en últimas. Luego dentro de la cancha reconoce que se equivoca”.

Alexander Ospina, árbitro del partido, también se llevó su ‘recado’ por parte del técnico. “Vamos a hacer las cosas en serio, ya hay dos partidos donde hubo dudas, acá y afuera, entonces hagamos las cosas como tienen que ser, porque todos trabajamos bien. Está bueno que sea una patada, ¿pero por un lateral? No, no sean malos. Hagamos las cosas en serio”, dijo.

Cruz Real se fue contento con el rendimiento de sus jugadores y el esfuerzo para mantener el cero hasta los 96 minutos que se jugaron en la capital. “Fue un partido difícil, el primer tiempo fue parejo, correcto. En la segunda mitad, con un jugador menos, se complicó. Tratamos de aguantar y contratacar. Era una cancha pesada, con el césped alto, es una plaza difícil”, destacó.

Junior regresará a su casa para recuperar las piernas y preparar el duelo de este sábado frente al Atlético Bucaramanga en el Metropolitano. Los Tiburones deben ganar obligatoriamente y esperar que Nacional no sume de a tres para llegar con posibilidades al encuentro decisivo en el Atanasio.