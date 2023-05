Video | Duván Zapata y Juan Guillermo Cuadrado terminaron agarrados en pleno partido entre Juventus y Atalanta

Juventus y Atalanta se batieron este domingo en un duelo directo por la clasificación a torneos europeos. Duván Zapata fue titular en el conjunto de bérgamo, mientras que Juan Guillermo Cuadrado hizo lo propio por la banda derecha de los bianconeros.

En el primer tiempo fue un partido muy igualado, con opciones para cada lado y un juego fuerte caracterizado por la disputa sobre el medio del campo. De hecho, sobre la media hora de juego, se produjo un agarrón entre los dos futbolistas colombianos a la salida de un tiro de esquina desde el costado derecho.

Cuadrado marcó a Zapata y este, en busca de liberarse de la presión, lo empujó golpeándole la cara. El volante de Juventus cayó al suelo y el árbitro central tuvo que detener el juego mientras se recuperaba.

El de Necoclí se levantó y chocó las manos con su compatriota, antes de proceder a marcarlo de nuevo en una disputa que se repitió varias veces cuando la pelota quieta decía presente en el compromiso.

#SerieAxESPN ¡DUELO ENTRE COLOMBIANOS! Juan Guillermo Cuadrado y Duván Zapata, a los manotazos limpios en el área.



📺 Mirá la #SerieA por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Yg1rj7PMFn — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2023

Victoria clave para entrar a Champions

En el segundo tiempo, el partido se abrió a favor del conjunto visitante. Samuel Iling-Junior abrió el marcador al 56′ y Dušan Vlahović decretó el 2-0 final en el último minuto del compromiso, respondiendo así a los insultos racistas que le caían desde la tribuna y que rechazó el técnico de Juventus, Massimiliano Allegri.

“Los responsables piensen en estas cosas, solo digo que Dušan entró muy bien, y digo que no debe haber cánticos racistas. Tenemos que mantener la calma y tratar de ignorarlos, aunque entiendo que no es fácil”, opinó el italiano.

Tratando de salir de la polémica, prefirió hablar del partido y la importancia de esta victoria que les permite escalar a la segunda posición de la Serie A con 66 unidades. “Todavía queda mucho camino por recorrer, la victoria de Inter y Milan ha elevado la cuota de Champions: con Inter y Lazio tenemos el partido directo a nuestro favor, con Milan todavía tenemos que jugar el partido de vuelta, pero perdimos el partido de ida”, analizó Allegri.

“Los muchachos se comportaron bien, no hay que desperdiciar energía en nervios. Ganamos un partido importante y difícil contra un Atalanta fuerte, sobre todo porque había sido desde el 19 de marzo que no ganábamos fuera de casa. Hoy fue la primera eliminatoria, no fue fácil. Corrieron mucho en el primer tiempo y empezaron a presionar, cuando bajaron en el segundo tiempo se abrieron más espacios. Chiesa entró bien, tanto él como Vlahović trabajaron bien en la fase de no posesión abalanzándose, porque una vez ganada la pelota podían atacar los espacios al contraataque”, agregó.

Juventus ganó un duelo directo por los puestos europeos. - Foto: Getty Images

Cuadrado en plena carrera contra la defensa de Atalanta. - Foto: Juventus FC via Getty Images

Gian Piero Gasperini, técnico de Atalanta, lamentó por su parte esta derrota que les resta posibilidades de pelear por alguno de los primeros cuatro lugares de la tabla. “A pesar de las lesiones tenemos que estar satisfechos con la tabla y el equipo. Quedan cuatro partidos y todavía tenemos opciones de llegar a Europa”, señaló.

Al respecto de los insultos racistas contra el serbio Vlahović, el técnico de la Dea le recordó a los hinchas a otros jugadores de esa región que les han dado alegrías. “Pašalić y Djimsiti juegan en Atalanta, Iličić jugó y a veces los insultos van dirigidos al individuo, quizá por otras cosas. El racismo es una cosa muy seria, hay que combatirlo y no hay duda al respecto. Pero no hay que confundirlo”, dijo.

Atalanta tendrá una semana larga para preparar el compromiso frente a Salernitana del próximo sábado, mientras que Juventus tiene compromiso internacional entre semana visitando al Sevilla por las semifinales de la Europa League.