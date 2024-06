Video| El “Dibu” lo vuelve a hacer: así le celebró el gol de Argentina a los hinchas de Chile

No solo el gol causó discusiones por aparente fuera de lugar, también un penal que al minuto 5 le dejaron de sancionar a Chile tras falta de Romero sobre Suazo y además, una falta y pisotón de Rodrigo De Paul que parecía de expulsión.

Primera imagen: penal. Copa Mundo Qatar 2022. Segunda imagen: no penal. Copa América EEUU 2024. Cada quien saca sus propias conclusiones. pic.twitter.com/jdHrmlCpnB

Los insultos, manifestaciones de rabia y gritos contra Martínez no se hicieron esperar.

“Con Chile siempre nos cuesta en la Copa América, un rival muy duro, contra nosotros da un plus. Está todo por jugar y necesitamos un punto más para asegurar el primer tiempo”, declaró.

“Ya estamos en cuartos. Cuando me toca responder lo hago, el equipo me exige y si me toca uno o dos, nosotros ganamos”, dijo Emiliano Martínez en Win Sports.