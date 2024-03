Video | Impresionante lesión del Chino Sandoval en el partido entre Real Cartagena y Barranquilla

“No soy solo yo, somos 50 acreedores que están detrás de ese cobro. Mi abogado representa a 4 colegas más, jugadores. Nos adeudan más de 200 millones de pesos. Hay jugadores del año pasado que no les terminaron de pagar su contrato. Hemos tocado la puerta de Acolfutpro para que nos ayuden acercándose en buenos términos a los directivos del club, pero no hay respuesta. Llaman a nuestro abogado y le manifiestan que van a pagar por partes, piden plazos como lo hicieron ante Supersociedades. Tocamos todas las puertas y lo que más preocupa es que nos enteramos de que hubo una asamblea de socios y no sabemos de quién es hoy el Real Cartagena. No hay claridad”, dijo Ramírez en entrevista con SEMANA.