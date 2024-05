Un pase a la gloria: el día en que la mamá de James Rodríguez lo inscribió a su primera escuela de fútbol; “no me apoyaba”

Sin embargo, sus sueños casi se convierten en un hobby más. El colombiano, en una entrevista con el conferencista Daniel Habif, aseguró que su mamá no lo apoyaba en los primeros años: “Cuando yo era niño siempre quise jugar al fútbol, veía un balón y ya quería ir detrás. En los primeros años, mi madre no me apoyaba, porque mi padre (exfutbolista), estuvo en una época en la que había mucho alcohol. Entonces mi madre tuvo que vivir con eso y no quería que yo fuera futbolista… Cuando vio que yo era talentoso, dijo: ‘Bueno, ya está, dejemos que se dedique al fútbol’. Desde entonces, tuve el apoyo de ella, es un pilar muy importante para mí”.