Periodista de Win Sports compara equipo colombiano con el Real Madrid; video se hizo viral

Teófilo Gutiérrez ‘destapó' realidad de la Selección Colombia de Mayores

“Yo creo que no fui más que todo por problemas que no me gustaron ahí dentro de la selección y que algunos ya saben (…) a mí, cuando me dijeron: no mira, si vas al mundial de Rusia tienes que hacer esto… no, no me gusta que me impongan cosas, primero porque tengo respeto por el grupo, por mis compañeros, por el país y no voy a ir porque tenga que dar algo”, reveló el jugador del Real Cartagena en DSports.