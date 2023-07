Video | Ni sus compañeros lo perdonan: Harry Maguire cometió nuevo error y se llevó un durísimo regaño

Si hay un futbolista que siempre está en el ojo del huracán ese es Harry Maguire. Pero no porque tenga problemas disciplinarios, sino por los constantes fallos que ha presentado con un equipo de la relevancia del Manchester United, un gigante del fútbol mundial.

| Foto: DeFodi Images via Getty Images

El rival alemán protagonizó un ataque feroz, donde el atacante Sebastien Haller no pudo batir al arquero André Onana y en el rebote el extremo Donyell Malen envió la esférica por fuera.

A pesar de que la acción no terminó en gol, el cancerbero de los Red Devils, uno de los recién llegados al plantel, reaccionó de forma beligerante, buscando a Maguire para recriminarle su error en el campo de juego.

Defensas a Maguire

Claramente el defensor nuevamente ha sido motivo de meme en redes sociales, porque su paso por el Manchester United siempre ha estado ligado a errores groseros, que no equivalen a los 87 millones de euros pagados en 2019.

Además, el ex futbolista de la Selección de Inglaterra, Gabriel Agbonlahor, señaló a Onana por su reacción. “Maguire es un blanco fácil. Él no cometió ningún error. No estás yendo detrás de (Lisandro) Martínez”, apuntó el jugador que destacó en Aston Villa.