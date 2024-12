Nairo Quintana y Miguel Ángel López contaron con suerte y se salvaron del enredón . A pesar de que se cortó el grupo no hubo diferencias de tiempo teniendo en cuenta que ya habían pasado la marca de los 3 kilómetros cuando se neutraliza la carrera.

"Hemos librado. He visto algunos caídos como Pogacar. Había mucha tensión, estas llegadas son así y bueno por fortuna venía atento y he podido librar" , dijo Nairo a Caracol al final de la etapa.

❤️ Clasificación tras la etapa 14 | GC after stage 14 #LaVuelta19 📊 Top 10 + info ➡️ https://t.co/7s84I3FjHm pic.twitter.com/K2Syb9iYYM

El tiempo de Nairo no estaba correcto teniendo en cuenta que lo incluyeron en el corte.

ALejandro Valverde también habló de la caída y manifestó estar bien: He caído ya casi parado. No creo que tenga consecuencia ninguna; me molesta un poco la muñeca, pero nada. Se veía venir: era una llegada picando hacia arriba, podía haber cortes y todo el mundo quería estar ahí".

El más afectado de los favoritos fue Tadej Pogacar que evidenció varios cortes en el costado tras el golpe.

Tras la caída, se rompió la armonia del esprint y Sam Bennett aprovechó con un ataque largo para conseguir la victoria de etapa, su segunda en esta edición de la carrera. Fernando Gaviria se vio sorprendido por esta salida desde atrás y no pudo luchar por el triunfo. El antioqueño dijo que venía con las fuerzas justas y no se pudo aprovechar del trabajo de su equipo.

En el retorno de las jornadas planas, sseis hombre protagonizaron la fuga del día que fueron Silvan Dillier (AG2R La Mondiale), Luka Pibernik (Bahrain-Merida), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Salvatore Puccio (Team Ineos), Diego Rubio (Burgos-BH) y Stephane Rossetto (Team Cofidis).