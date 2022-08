“¿Y el fútbol?”, Carlos Antonio Vélez y un sablazo a James Rodríguez ante su falta de continuidad

Han pasado casi cinco meses desde que el volante James Rodríguez no ve un solo minuto en un partido oficial. La última vez que el colombiano disputó un juego fue en el mes de marzo cuando vistió los colores de la Selección Colombia ante Venezuela, duelo en el que marcó gol.

Desde ese entonces, el panorama del cafetero ha venido de capa caída. El pobre campeonato hecho por Al-Rayyan en la temporada pasada, hizo que James tomara la decisión de buscar un nuevo equipo, todo con el objetivo de volver a una liga de élite. Sin embargo, hasta la fecha, el volante no ha definido su futuro, y mientras eso no suceda, seguirá en el conjunto catarí, equipo que ya inició temporada, pero que no tuvo la presencia del jugador.

Sobre este tema, en los últimos días surgió una gran polémica, pues ante su ausencia en la primera fecha de la liga, desde Catar aseguraron que tenía una lesión que lo dejaría afuera por dos meses. No obstante, el propio futbolista salió a desmentir estas versiones asegurando que “hay información falsa y versiones de prensa imprecisas que hablan sobre mí y una supuesta lesión a largo tiempo. Nada de esto es cierto, nos vemos pronto en las canchas”.

¡Cuidado! Hay Información falsa y versiones de prensa imprecisas que hablan sobre mi y una supuesta lesión a largo tiempo. Nada de esto es cierto, nos vemos pronto en las canchas. — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) August 3, 2022

Ahora bien, para confirmar su gran estado físico, James decidió subir una foto en las últimas horas, en la que se le ve sin camiseta, mostrando su buena forma física. Todo esto aplacó de alguna manera las sospechas de la lesión con la que lo vinculaban.

Pero hay otros que no creen mucho esta versión. Carlos Antonio Vélez, periodista colombiano, se refirió al tema de James, lanzando un duro mensaje en contra del jugador. “A propósito de longevidad activa, profesionalismo y demás, ya arrancó la liga de Catar y James no apareció ni de suplente. Por ahí un periodista dijo que estaba lesionado y que iba para dos meses: él salió a desmentir eso con una foto donde se ve, físicamente, con su tableta y su chocolatina, musculoso... ¿y el fútbol? Bien, gracias, Todo tranquilo. Esperando a que no se acabe el mercado de verano para ver si puede ir a Europa”, dijo el analista deportivo.

“El problema es que su empresario está muy ocupado con Cristiano, Asensio e Isco, que están por delante él y no han podido conseguir equipo. Jorge Mendes le está dando prioridad a aquellos que le pueden dar más”, agregó.

Vélez habló también del panorama de Rodríguez en cuanto a la Selección Colombia, la cual tendrá un nuevo camino de la mano de Néstor Lorenzo.

El comentarista aseguró que el volante no se encuentra en condiciones para regresar a la Tricolor que tiene estipulado disputar dos amistosos en el mes de septiembre. “El tema es que si no consigue equipo para jugar afuera, tendrá que cumplir con el contrato que se vence en 2024. Allá no lo están mirando ni siquiera con respeto. Lo cierto es que a esta altura, no es elegible. Don (Néstor) Lorenzo: no es elegible. Primero porque la Selección Colombia no es una casa de beneficencia ni tampoco un recuperador de jugadores. Aquellos que estén en condiciones competitivas por un tema de elemental meritocracia, deben ser los convocados. Los demás, a cantarle a Gardel”, aseguró.