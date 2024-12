Decisión para Nairo Quintana en el Movistar retumba en su futuro: fue oficial

En el caso de los colombianos, los nombres que siempre marcan la parada no resaltaron como se esperaba. De alguna forma, estandartes como Nairo Quintana o Egan Bernal venían de menos a más.

Nairo Quintana hizo duro llamado a Gobierno Petro, se quejó por presupuesto en MinDeporte y criticó programa que “paga para no matar”

Nairo apunta a un gran 2025

Tal como sucedió en el 2024, se espera que en el siguiente el pedalista de Cómbita no sea el líder nato de la escuadra, pero eso no significa que, con el paso de la campaña, no se dé una sorpresa si es que tiene un rendimiento alto constante.