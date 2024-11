Nairo Quintana hizo duro llamado a Gobierno Petro, se quejó por presupuesto en MinDeporte y criticó programa que “paga para no matar”

“Nosotros no queremos tomar un arma para decir: ‘ahora queremos un mes de sueldo para dejar las armas’. No queremos eso. Queremos tomar una pelota de fútbol, de baloncesto, queremos tomar una bicicleta y de esta manera cambiar las vidas, como me sucedió a mí. No lo pido por Nairo Quintana. Lo pido por todos nuestros deportistas”, expresó. Los congresistas aplaudieron su intervención.