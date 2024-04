Egan Bernal y su actuación en la Lieja-Bastoña-Lieja; se lamentó por el final de la carrera

Sin embargo, el escarabajo no pudo pelear en la definición, pero eso sí, estuvo muy cerca. Egan, que a de a poco vuelve a ser protagonista en el ciclismo mundial, llegó en la posición número 21, a 2′02 del ganador que fue la figura de Tadej Pogacar .

A pesar de no haber estado entre los primeros de la carrera, el reconocido ciclista colombiano, tras finalizar, lamentó no haber dado más, pues según se sentía muy bien de piernas. Estas fueron las palabras de Egan Bernal:

“Al final creo que cambió un poco, el hecho de que Tom haya tenido que esperar bastante y cambiar la bicicleta. Al final intentamos hacer lo mejor posible y nada, será el próximo año. Me alcancé a emocionar, me sentía muy bien, tenía muy buenas piernas hoy. Lo intenté varias veces, pero nada, tenía piernas, pero no lo suficiente para marcar la diferencia”.