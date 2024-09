Juicio por dopaje contra exmédico de Nairo Quintana dio giro inesperado: se alarga la novela

Fredy Alexander González Torres, médico señalado por la justicia francesa de supuestamente haber ayudado a Nairo Quintana y a su hermano Dayer a doparse cuando corrían para el equipo Arkéa-Samsic en el Tour de Francia 2020, no se presentó a la audiencia programada para este lunes 2 de septiembre en Marsella.

Según informa el diario La Provence , “solicitó a través de su abogado, Me Mohamed El Yousfi, un aplazamiento del caso, que por tanto fue reprogramado hasta el 3 de marzo de 2025″.

Nairo y su hermano han negado rotundamente cualquier relación con sustancias dopantes. El corredor boyacense del Movistar Team nunca ha salido positivo a controles antidoping, pues el resultado positivo a tramadol se dio en el Tour de 2022 cuando todavía no estaba en la lista de medicamentos prohibidos en competencia por parte de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés).

La Provence explicó las razones del aplazamiento. “El consejo alegó, en particular, que no se le había remitido hasta julio y que no había tenido tiempo de estudiar en profundidad un expediente voluminoso -resultado de tres años de investigación- y técnico, complicado por la barrera lingüística”, indica el medio francés.