Movistar sacude su nómina para el Tour de Francia y toma sorpresiva decisión con los colombianos

Movistar piensa en Fernando Gaviria

No obstante, en las últimas horas se conoció una sorpresiva decisión que le da esperanza a Fernando Gaviria. De acuerdo a Relevo , reconocido medio español, el velocista antioqueño aparece en la lista de 12 preinscritos y podría ser convocado pensando en las ocho etapas del Tour que terminan al esprint.

Gaviria estuvo en el Giro de Italia 2024 y terminó varias veces dentro del ‘Top 10′, pero el balance no fue positivo, entendiendo que había grandes expectativas de que consiguiera una victoria de etapa para sacar al equipo de la zona de descenso.

La posibilidad de que el ‘Misil’ dispute el Tour de Francia ha tomado por sorpresa a los fanáticos del Movistar, que no lo tenían en las cuentas al considerar que la semana pasada se supo que estará participando en los Juegos Olímpicos París-2024 en la prueba de ómnium (pista).

La polémica que envuelve a Gaviria

Gaviria tomó el lugar de Juan Esteban Arango, quien confirmó la decisión en entrevista con el Vbar Caracol. “Conseguí el cupo olímpico para Colombia hace 2 meses y me llamó el director de pista diciéndome que iba Fernando Gaviria. En la llamada que me hizo el director de pista me dijo que iba Fernando Gaviria”, contó.