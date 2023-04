Nairo Quintana y Miguel Ángel López, al embalaje por una luz de fichaje que se les abre en Europa

Dos de los mejores ciclistas de Colombia siguen sin encontrar equipo, tanto Nairo Quintana como Miguel Ángel López siguen en ascuas por no saber dónde parará su futuro. Por fortuna, Supermán está teniendo algo de ritmo de competencia con el Team Medellín, pero en lo que respecta a Nairo, el boyacense solo se le ha visto entrenar en Europa sin un norte fijo.

Nairo Quintana permanece desde el pasado mes de octubre sin equipo para 2023. - Foto: Getty Images

Aunque la temporada ciclística ya está en curso, movimientos inesperados en los equipos del World Tour podrían darse, abriendo así la posibilidad a que uno de los dos salga beneficiado de esto. Si bien no es una información oficial por parte del equipo en cuestión, la salida de uno de sus corredores daría a pensar que el fichaje de alguno de los dos colombianos no sería mal visto.

El Bahrain Victorious sería la escuadra que estaría en busca de un corredor de élite, todo debido a que en los próximos días no se daría la renovación de italiano Jonathan Milan, quien según parece tendría ofertas del Trek Segafredo para hacer parte de ellos en lo que resta de 2023.

El colombiano Buitrago, de a poco se gana un reconocimiento importante en el pelotón mundial. - Foto: Getty Images/Gonzalo Arroyo Moreno

La escuadra de Oriente Medio en sus filas tiene al colombiano Santiago Buitrago que ha realizado buenas presentaciones. De llegar Quintana o López, se conformaría un dúo cafetero que le podría traer excelentes réditos al equipo de Baréin, debido a que habría la posibilidad de juntarlos para las etapas de montañas y así, ganar reconocimiento.

Plazo máximo para Nairo y Supermán

En el marco de las transmisiones de la Vuelta al País Vasco, la conocedora de la información, Georgina Ruiz Sandoval, dio una luz de esperanza para Quintana. En primera medida, refirió a una pregunta de un aficionado en la transmisión de televisión: “¿Si un corredor tiene una lesión grave, el equipo puede utilizar ese cupo para contratar otro corredor?, lo dice por Miguel Ángel López y Nairo Quintana”.

Haciendo la salvedad de cómo estaba configurado el calendario de las contrataciones, dijo: “Hay unas fechas de reglamento, las nóminas empiezan a partir del primero de enero, normalmente son 30 las fichas que tienen los equipos WoldTour″.

Miguel Ángel López no tuvo una estadía agradable en el Movistar Team. - Foto: AFP

No obstante, abrió la oportunidad a que si no es pronto, durante el transcurso del año el boyacense termine firmando: “Hay una fecha que tienen los equipos para otro corredor, más avanzada la temporada”.

Días atrás, Quintana señaló que estaba “verdaderamente tranquilo. No le he robado a nadie, no he matado a nadie, no hice trampa, tengo mi cabeza en alto”, dijo en charla con ESPN.

“He tenido grandes actuaciones, como la de los Nacionales, me da tranquilidad. Sigo con la esperanza de tener un dorsal para hacer carreras importantes este año. El día que se logre será una gran noticia para Colombia y Latinoamérica”, agregó.

Con sus declaraciones de que ha tenido contacto con varios equipos en las últimas semanas, se dejó abierta una nueva posibilidad para su futuro. Todo esto, por las informaciones que han llegado desde Europa, donde han afirmado que un equipo del World Tour podría desestimar de sus servicios con una fundamental figura y podría evaluar las posibilidades sobre la mesa.