Nairo Quintana desmiente presunto ‘veto’ en Europa y reveló algunos equipos para su futuro: “cualquiera puede contratarme”

El futuro de Nairo Quintana sigue siendo una incógnita para lo que viene en este año 2023. El corredor colombiano, que se encuentra sin equipo desde el año 2022, ha movido cielo y tierra para tener una nueva oportunidad y demostrar su talante, el cual lo dejó como uno de los mejores en el pasado Tour de Francia con su sexto lugar.

Durante este tiempo, Quintana ha tenido varios acercamientos con equipos del World Tour y otros de segunda división, sin embargo, no se ha llegado a ningún acuerdo por un presunto veto desde la UCI y el MPCC, entes que se han mostrado férreos con el cafetero por su polémica en el uso de tramadol.

En un comienzo se aseguró que ningún equipo que perteneciera al Movimiento por un Ciclismo Creíble, podía contratar al colombiano por su presunto escándalo. Bajo este panorama, equipos como AG2R Prévoyance, Agritubel, Bouygues Telecom, Cofidis, Crédit Agricole, Française des Jeux y Gerolsteiner no podían hacer movimiento por contratarlo.

De este conglomerado forman parte varios equipos del World Tour, siendo nuevo de la primera división, 15 Proteams, de la segunda línea, y 13 Continentales.

Nairo Quintana disputó su última carrera oficial en los Juegos Nacional de Ruta. - Foto: Getty Images

Ahora bien, dicha información fue desmentida por el mismo Nairo Quintana, quien este jueves rompió el silencio y habló de sus reuniones en Europa con la UCI y el MPCC para limpiar su nombre. En ese contexto, el colombiano confirmó que no hay ningún veto y que “cualquier equipo” puede contratarlo.

“He estado en Europa hablando con diferentes personas, en este momento cualquier equipo puede contratarme sin ningún problema, tenemos que ver que algunos de los equipos están completos. No sé si con el Giro de Italia u otras competiciones pueden dificultar, pero estamos a la espera”, dijo el ciclista en charla con ESPN.

Dayer y Nairo tuvieron que separar sus caminos luego de salir del Arkéa - Foto: Getty Images

Así mismo, Nairo contó que hay varias posibilidades de concretar con algún equipo grande, todo esto pensando en el comienzo de las grandes vueltas como el Giro de Italia, primera de las tres.

Puntualmente, el boyacense fue consultado por el Trek Segafredo, equipo que aún no cierra su nómina y podría estar en las posibilidades.

“Bueno, a mí me gustarían muchas, hemos tenido acercamiento con algunas de ellas, no puedo decirlo, he tenido muchas ganas. Son muy buenos equipos de nivel donde encajaría sin duda alguna”, dijo. “Ahora viene un periodo donde los puntos son importantes para la selección de equipos en el World Tour y yo podría sumar”, agregó con respecto al tema que tiene penando a varias escuadras por la no suma en este comienzo de temporada.

Finalmente, Nairo fue enfático y aseguró que su nivel y sus ganas por el deporte pedal sigue intacto, incluso mejor, advirtiendo que puede pelear por grandes cosas. “Son muchos años, pero me siento como un joven de primer año. Me estoy haciendo viejo, pero hay Nairo para rato y todavía los músculos responden”, concluyó.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. - Foto: Getty Images

Por lo pronto, Nairo se ha visto muy activo en las carreteras del viejo continente, exigiéndose al máximo y demostrando de qué está hecho en caso de que vuelva a vestir un dorsal con algún equipo del World Tour o en su defecto, uno de segunda división.

Cabe anotar que Quintana tiene en su palmarés una Vuelta España y un Giro de Italia, siendo uno de los mejores corredores en la historia del ciclismo latinoamericano y mundial.