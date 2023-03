“No vale la pena”: Nairo Quintana se va encima de quienes trataron de manchar su carrera

Pocas noticias se han conocido de la actualidad de Nairo Quintana. Por medio de sus redes sociales, lo único que se había sabido era que permanecía entrenando fuertemente en Europa, sin embargo, sin conocer aún el equipo en el que podrá terminar corriendo en lo que resta de 2023.

Bajo este panorama, el anuncio temprano durante el transcurso de este jueves —30 de marzo— del programa de ESPN F SHOW, que indicó que lo iba a tener en exclusiva durante uno de sus programas de la tarde, hizo que sobre las 4:00 de la tarde la conexión al programa fuera multitudinaria. Allí, claramente se le preguntó sobre la posibilidad cercana de firmar con su nuevo equipo en los próximos días, sin embargo, eso aún parece estar lejos.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Entonces, otros cuestionamientos surgieron y uno de los más sonoros fue el del colega de Quintana, Víctor Hugo Peña, quien le preguntó sobre si tenía alguna molestia por todo lo que se había generado con el sonoro caso del Tramadol, su sanción impuesta por la organización del Tour de Francia, además de su salida del Árkea Samsic: “Se presentaron los problemas, se agrandaron, se puso en dificultad y se llena uno de rabia. La verdad he pasado ciclos de ciclos, ahora no quiero pelear, discutir o señalar, porque finalmente ha pasado como ha pasado”.

Tratando de bajar los ánimos a la tensión que todo eso ha desatado, agregó que para su presente ya “no vale la pena, en este momento lo que importa es seguir estando en un buen nivel, fuertes y que podamos estar corriendo otra vez”. Además, yéndose por las vertientes de sus negocios, dijo: “Quiero es mostrar lo bonito, ver toda la gente que ha motivado y apoyado Nairo. Todo lo que ha generado a nivel de periódicos, televisión, tiendas, radio, tiendas, negocios, eso es lo que quiero que vean”.

Quintana tuvo su última competencia en los Nacional de Ruta celebrados en Bucaramanga. Jaime MORENO VARGAS / AFP - Foto: AFP/JAIME MORENO VARGAS

A pesar de no haber dado nombres de equipos para su futuro, en la entrevista sí dejó claro que a sus 33 años sigue siendo un corredor con posibilidades de triunfar y que por la dinámica que ha tomado el deporte de las bielas, el equipo que desee triunfar con él lo puede hacer: “A mí me gustarían muchos, hemos tenido acercamientos con muchas de ellas. He tenido ganas, porque encajaría muy bien, ahora viene un periodo donde muchos ciclistas necesitan de los puntos y soy un ciclista que sabe ganarlos”.

Consciente de lo que acarrea haber hecho parte del pelotón élite durante muchos años y tener un desgaste considerable en las piernas, demostró que su motivación está intacta para correr al más alto nivel: “Aunque han pasado casi 10 años desde mi primera victoria en el Tour de Francia, aún sigo más vivo y con más ganas que un joven de primer año”. Culminó de manera precisa: “Son muchos años, me estoy haciendo viejo, pero aún hay Nairo y el músculo responde”.

El ciclista cafetero es una de las cartas históricas en el deporte mundial. - Foto: Getty Images/Tim de Waele

Apartado ya de lo que es su futuro deportivo, equipo, sanciones y demás, finalizó haciendo un llamado para la responsabilidad con los ciclistas en las vías, teniendo presente que en las últimas semanas se han dado caso de intolerancia con los corredores. El más reciente, el del velocista del UAE Team Emirates, Juan Sebastián Molano: “Ha sido complejo y doloroso la accidentabilidad de los ciclistas este año, nos vamos a implicar fuerte en una buena campaña de protección al ciclista, porque es triste, estén a la expectativa”.