Pogacar y Roglic amenazan a Nairo y Egan con superarlos en importante ranking del ciclismo

Los últimos meses no han sido los mejores para el ciclismo colombiano en términos de grandes vueltas. Desde las últimas victorias de Egan Bernal en el Tour de Francia y en el Giro de Italia, la bandera del país no ha estado en lo más alto en estas importantes competencias.

Bajo este panorama, mientras que Colombia ha cedido terreno en este ámbito, otro país ha crecido de gran manera en el papel por tener el protagonismo de estas carreras. Hombres como Tadej Pogacar y Primoz Roglic, han hecho que Eslovenia se meta entre las naciones de alta fortaleza en el ciclismo mundial.

Para la muestra de ello, ambos eslovenos se han quedado con varios triunfos en este comienzo del año 2023. Por un lado, Pogacar se hizo fuerte en la tradicional Paris - Niza donde venció a su acérrimo rival, Jonas Vingeegard, mientras que Roglic también se alzo en lo más alto al ganar el Tirreno Adriático.

Primoz Roglic, se coronó campeón el pasado domingo en la Tirreno Adriático. - Foto: Getty Images

Ante esto, Eslovenia llegó a 14 victorias en la historia de estas competencias, acercándose a Colombia que ocupa el sexto lugar con 20 triunfos. El país cafetero ha sido superado por España, Francia. Italia, Suiza y Bélgica, países que son locales en varias de estas largadas.

Por lo pronto, Colombia se aferra a la ilusión en sus escarabajos para esta temporada. Se espera que Egan Bernal retome su nivel poco a poco en las competencias venideras, junto a otros hombres como Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez y Rigoberto Urán, los cuales han sacado la cara en el último tiempo.

En cuanto a la actualidad de Nairo, también se espera que el ciclista pueda volver a competir en Europa , siguiendo con su gran ritmo que dejó el año pasado al lograr victorias importantes.

🇸🇮 ESLOVENIA repite doblete en #ParisNice y #TirrenoAdriatico con 🇸🇮 POGACAR y 🇸🇮 ROGLIC intercambiándose los papeles



🚨 Superan a 🇺🇸 USA y 🇦🇺 AUSTRALIA y se convierten en el 11º país con mejor palmarés en las carreras de 1 semana más prestigiosas



🤯 2.1 millones de habitantes pic.twitter.com/HmkGuF56sK — 🔍 Clasificaciones Históricas (@ClasiHistorica) March 14, 2023

Nairo y Egan son los principales referentes del ciclismo colombiano - Foto: AFP // Getty Images

¿Ventaja para Colombia? Roglic no estará en el Tour

Con la victoria se pensaba que Roglic iba a pelear este año por la ‘grande boucle’ algo que no pudo hacer el año pasado. Sin embargo, para esta edición, desde su equipo le bajaron el pulgar, dejando claro que el reciente campeón Jonas Vingeegard hará el rol de líder de la escuadra neerlandesa.

Merijn Zeeman, director deportivo del Jumbo, confirmó que Roglic estará en el Giro de Italia y no en sueño francés. “Estuvo de baja mucho tiempo por su lesión en el hombro, por lo que no pudo subirse a la bicicleta durante mucho tiempo. Esa fue la razón por la que aún no lo habíamos alineado en principio para la Tirreno y no debía comenzar hasta la próxima semana en la Vuelta a Cataluña. Pero la recuperación fue mucho más rápida y en el entrenamiento de altura vimos que progresaba muy rápido”, contó.

“Debido a que también había tenido suficientes semanas de entrenamiento, decidimos que era mejor para que compitiera en la Tirreno”, agregó.

Con el objetivo de darle más rodaje, el Jumbo confirmó que la ‘Corsa Rosa’ será ideal. “El Giro también es una carrera muy especial para nosotros. Ahora hemos ganado con Vingegaard y Roglic tanto el Tour como la Vuelta, pero nunca el Giro. Así que ese es un objetivo muy importante. Normalmente, Roglic no hará el Tour”, dijo.