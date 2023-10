Remco Evenepoel revela por primera vez lo que sabe sobre la fusión del Jumbo y el Quick-Step; “el ambiente es un poco extraño”

Ante esta situación, el ente de control tuvo que emitir una comunicación oficial en la que manifestó que se deben “respetar los procedimientos y disposiciones establecidos en el Reglamento UCI que, en particular, permiten garantizar el cumplimiento de las disposiciones contractuales para todo el personal de los equipos”.

Cabe mencionar que ambos conjuntos en cuestión poseen a la fecha las licencias UCI World Tour, las cuales tienen una vigencia hasta el año 2025, por lo que en caso de realizarse la mencionada fusión, UCI aclara que: “si no se pudiera garantizar la continuidad de uno de los equipos para la temporada 2024, el número de UCI World Teams sería de 17 para las temporadas 2024 y 2025″.

¿Qué dijo Remco Evenepoel sobre la fusión de los equipos?

Además, admitió que el “ambiente es un poco extraño, un poco confuso”, por lo que el ciclista afirmó que no quería “preocuparse por eso” y agregó que la Vuelta a Lombardía será su “último gran objetivo de la temporada”.

¿Se fusionarán los equipos Jumbo-Visma y el Soudal Quick-Step?

De acuerdo a la información que entrega la prensa en Bélgica y en Países Bajos, las negociaciones entre ambas escuadras no habrían terminado en un acuerdo y según afirma el portal EuroSports , “La fusión entre el Jumbo-Visma y el Soudal Quick-Step no va a realizarse finalmente”.

No obstante, a la fecha no se han dado a conocer más detalles y no hay comunicación oficial por parte de los equipos involucrados o de la Unión Ciclística Internacional, la cual se espera en las próximas horas. De este modo, tanto el dueño del Soudal, Zdenek Bakala y el CEo Patrick Lefevere estarían trabajando juntos hasta 2025, año que se vencen las licencias World Tour y de acuerdo a las intensiones del equipo, gradualmente la escuadra iría desapareciendo.