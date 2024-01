Santiago Umba, el diamante del ciclismo colombiano, destapa secretos de su relación con Nairo: “me devolvió el autoestima”

SEMANA.: Santiago Umba, cuéntenos un poco de usted y sus inicios...

Santiago Umba, ciclista del Astana Qazaqstan Team. (S.U.): Soy ciclista profesional del Astana Qazaqstan Team. Me ha venido destacando en diferentes equipos, estuve en Arcabuco-Ingeniería de Vías, luego pasé a la categoría profesional con el equipo Androni Giocattoli Sidermec y ahora se me dio la oportunidad de pasar a la máxima categoría y representar al equipo de Astana.

Quiero agradecer al ingeniero Pedro Contecha, que fue quien nos abrió el camino para poder ser ciclista, a Pedro Camargo y al doctor Carlos Montealegre por el apoyo. Mis inicios fueron muy importantes, no es fácil, hoy en día conseguir el apoyo que tuvimos. Hoy por hoy vemos los resultados. Llevo casi 11 años sobre la bicicleta y hasta este año pude pasar a la máxima categoría. También la familia ha estado pendiente de mí, todo ha valido la pena, los esfuerzos y que todo esto sea también para ellos.

SEMANA.: ¿Cuáles son sus principales fortalezas como ciclista?

S.U.: Yo me considero un corredor escalador, pero también tengo algo de velocidad. Se pueden aprovechar las dos características muy bien en Europa y espero disputar las carreras de un día que me gustan mucho y etapas en grandes vueltas.

Santiago Umba se estrena en el World Tour en 2024 | Foto: Éder Garcés - ADN Cycling

SEMANA.: De su tierra salió un ciclista tan grande como Nairo Quintana, de quien se dice, fue quien le dio la bendición al profesionalismo, ¿es así?

S.U.: Sí, Nairo Quintana me apoyó cuando era sub-23. Llegó él, me vio, me habló. Se dio cuenta de que tenía condiciones y me ayudó a contactar con su manager y al final, logramos dar el salto a Europa

SEMANA.: ¿Qué le dijo Nairo Quintana?

S.U.: Normalmente, hablábamos mucho, tenemos cercanía. Nos conocemos de hace muchos años. Él estudió en el municipio donde yo vivo, entrenaba por esa zona cuando era pequeño. Se conoció con mi papá y digamos que mi papá muchas veces le ayudaba con cosas o estaba pendiente de él y ahí empezó la relación. Cuando yo monté en bicicleta nos conocimos más. Realmente los consejos no faltan, motivándome.

SEMANA.: Precisamente llegar al World Tour en 2024, año en el que Nairo regresa, ¿significa más para usted?

S.U.: La verdad nos llena de alegría que Nairo haya vuelto con el Movistar. Todos lo queríamos volver a ver correr y para mí encontrarme con él en las carreras es muy bonito, le pone más interés a las competencias. Cuando él está, se siente su presencia.

Santiago Umba representando a Colombia en el Tour de L'avenir 2021 | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

SEMANA.: ¿Cuáles son los objetivos para este primer año en la categoría World Tour?

S.U.: Espero dar un salto. Sé que es un año de aprendizaje, pero espero dar resultados y ganarme la confianza del equipo.

SEMANA.: Equipo que a propósito tiene en sus filas a Harold Tejada y a Mark Cavendish ¿cómo fue la bienvenida?

S.U.: Harold es una excelente persona, muy humilde, anda pendiente de lo que necesito, me asesora en lo que es nuevo para mí. Siempre se presta a ayudarme, es un excelente compañero. En general el equipo me recibió muy bien. Mark Cavendish también es una excelente persona y pues feliz por todo esto.

SEMANA.: ¿Cómo está el ambiente en el Astana con los colombianos tras la salida de Miguel Ángel López?

SEMANA.: ¿Cómo se proyecta?

S.U.: Soy muy ambicioso, me gustan las cosas grandes y espero poder representar a Colombia y a mi equipo en las grandes carreras del mundo. Siento que soy capaz de eso. En 2021 demostré cosas buenas. Lo que me pasó en los dos últimos dos años fue por inconvenientes como caídas o lesiones y no por falta de cualidades. Tengo capacidades para explotar para en el futuro hacer buenas cosas y disputar carreras a nivel internacional.

Nairo Quintana entrenando junto a Santiago Umba | Foto: Captura video @santiagoumbal

SEMANA.: ¿Cuál es la lesión más grave que ha tenido?

S.U.: En el Tour de l’Avenir 2021 me fracturé el radio del antebrazo izquierdo, me recuperé y andaba muy bien. Me lesioné la rodilla, se me fue casi más de la mitad del año. Volver de un parón largo es difícil, extremadamente coger el ritmo. Empezando el 2023 tuve otra lesión de rodilla y me perdí varias carreras. A mitad de año hice algunas cositas en el Giro sub 23 y ahí fue donde Astana empezó a hablar conmigo y se dieron las cosas.

SEMANA.: ¿En qué grande se sueña corriendo?

S.U.: Este año el equipo me propuso la posibilidad del Giro de Italia y estamos con ese objetivo ahí, esperemos que las cosas se den. Espero que el equipo confié en mí y yo poder responder, me siento muy bien con Astana y vamos a hacer un gran equipo.

SEMANA.: ¿Cuál es su calendario ciclístico para este año?