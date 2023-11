‘Joya’ que Nairo Quintana apadrinó, dio el gran salto a Europa: famoso equipo lo fichó

Santiago Umba tiene en su hoja de vida un balance muy positivo como corredor de la categoría Sub 23, ganando etapas en el Tour Alsacia y Le Tour de Savoie en 2021 y ocupando el décimo lugar en la clasificación general del Giro Next Gen en 2023.

Con la bendición de Nairo Quintana

Nairo vio grandes cualidades en él y decidió apadrinarlo tanto en el aspecto deportivo, como en el económico. “Cuando yo comencé a montar, nos encontrábamos entrenando y él me invitaba a entrenar con él y ya hicimos nuevamente una amistad. Un día me dijo que no me preocupara por equipo que él estaba trabajando en eso y así pasó”, relató.