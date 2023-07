Acuerdo listo: el equipo Astana rechazó a Nairo y ‘Supermán’, pero fichó a otro colombiano para 2024

Los primeros en moverse seguramente serán los equipos que más necesidad tienen en el ‘ranking’ de la UCI, entre ellos el Astana Qazaqstan Team, que tras al intempestiva salida de Miguel Ángel López no ha podido conseguir un líder sólido más allá de los nombres de Alexei Lutsenko y el recién llegado Luis León Sánchez.

“UCI no autoriza”: técnico de Colombia revela a SEMANA la razón por la que Nairo Quintana no puede ir al Mundial

Santiago Umba representando a Colombia en el Tour de L'avenir 2021 | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Aún creen en los colombianos

Esta es la segunda vez que Vinokourov descarta a Nairo, pues a principios de este año ya había dicho que no estaba en los planes a pesar de encontrarse libre luego de su salida del Arkéa-Samsic.

‘Supermán’ salió del equipo muy molesto y aseguró que no se le dio el apoyo cuando más lo necesitaba. López fue claro y aseguró que lo relacionan gracias a su vínculo con “el masajista mío de Astana (Vicente Belda García), por eso me relacionan con este caso en Astana porque él ha sido mi masajista de estos cinco años atrás y al final hay una relación y amistad muy cercana de confianza con una persona que te da masajes cinco años continuos y pues, él también tenía relación con el doctor. Por eso me relacionan”.