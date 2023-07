“UCI no autoriza”: técnico de Colombia revela a SEMANA la razón por la que Nairo Quintana no puede ir al Mundial

SEMANA: profesor Calor Mario Jaramillo (Dt de la Selección Colombia de Ciclismo), ha causado mucha polémica la no convocatoria de Nairo Quintana al Mundial de ciclismo, ¿qué nos puede contar?

Carlos Mario Jaramillo (C. J.): la UCI le exige a uno inscribir la nómina de corredores y nosotros inscribimos 14 corredores. Ellos lo exigen un mes antes para sacar la credencial. Entre esos corredores no está Nairo, ¿por qué? Porque Nairo ha corrido, si no el Nacional, corrió el Mundial el año pasado y este año no ha ocurrido nada.

Nairo Quintana no ha logrado establecer vínculo con ningún equipo y su futuro en el ciclismo ya preocupa. | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿es un tema netamente de ritmo de competencia?

C. J.: no, porque él dice en la última entrevista que está bien y puede que se prepare bien. El problema es que se hizo la nómina y luego se llamó a la UCI a pedir permiso, pero ya no autorizó porque Nairo no está en los preinscritos. Nosotros preinscribimos 14, incluso a Daniel Felipe Martínez y Egan Bernal, pero el equipo desafortunadamente no los prestan. A veces toca jugársela mucho y, obviamente, Nairo es un corredor muy importante para nosotros, es un excelente corredor, aunque él nos dice la semana pasada y llamamos, pero ya no aceptaron. Además, no tiene ritmo de competencia, no ha corrido nada de este año, a nosotros nos ha servido mucho en los mundiales, es un circuito demasiado técnico y muy complicado porque es de 14 vueltas y cada vuelta tiene 28 curvas.

SEMANA: ¿por qué la preinscripción de Nairo no se hizo a tiempo?

C. J.: porque como Nairo no ha corrido nada —yo no lo vi correr... corrió el nacional, sí—, entonces uno no habla con Nairo o habla muy poquito y uno no sabía si iba a correr o quería correr el Mundial. No se hizo la prescripción con él y no podemos sacar corredores que hayan estado corriendo y están escritos, porque yo creo que uno como técnico mira el ritmo de carrera, de competencia, así esté entrenando muy bien. No es lo mismo que la competencia. Se fue a Europa a tratar de cuadrar su situación y me di cuenta esta semana de que dio una entrevista y estaba listo para el Mundial.

Es un corredor que nos sirve mucho, pero la UCI ya cerró hace un mes, que fue cuando nos pidió la lista. Por ejemplo, hay corredores nominales como Walter Vargas, que se ganó su cupo porque es el campeón panamericano de la contrarreloj. El equipo no presta a Daniel y Egan y nos toca buscar otros de la nómina.

SEMANA: teníamos entendido que el mismo Nairo se había ofrecido para hacer parte del Mundial.

C. J.: no, él llamó a Mauricio (presidente de la Federación colombiana de ciclismo) para decirle que estaba disponible. Es un corredor que le sirve a uno mucho, me gustaría tenerlo. Pero como el problema es que no ha corrido nada este año, no sabíamos si quería ir al Mundial, no quería ir al Mundial. Nos dimos cuenta esta semana, pero ya es demasiado tarde; o sea, para nosotros es tarde y no tenemos cómo inscribirlo, ya no es problema de nosotros sino de la UCI que no da el aval porque no está preinscrito. La mayoría de los que tenemos corren en Europa, excepto Rodrigo Contreras Rodrigo, Miguel Ángel López, que está haciendo una excelente temporada, y Walter Vargas.

Nairo Quintana. | Foto: NurPhoto via Getty Images

SEMANA: antes de hacer la preinscripción, ustedes en el cuerpo técnico no contemplaron el nombre de Nairo. No lo llamaron para saber cómo estaba y si podía competir. ¿O lo descartaron de entrada?

C. J.: eso sí, nos faltó de pronto haberlo llamado, sí. Pero como él no estaba corriendo y tenía tantas situaciones; que iba a correr en un equipo, que iba a correr en el otro, y no corría. Dijeron que iba a correr la Vuelta a Colombia y no. Uno para el Mundial de este año debe tener un ritmo de carrera, obviamente. Es importante para nosotros, sí, pero creo que en este momento se nos sale de las manos, porque es un corredor que nos dijo demasiado tarde que quería ir al Mundial.

Selección Colombia masculina en la prueba élite. | Foto: Twitter Federación Colombiana de Ciclismo (@fedeciclismocol)

SEMANA: ¿qué piensa de la situación de Nairo?