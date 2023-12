‘Supermán’ López se cansó de la UCI y explotó por lo que le hicieron en pleno paseo a Disney

Miguel Ángel López, uno de los ciclistas más reconocidos en Colombia, está camino a cumplir un semestre entero sin poder competir a nivel profesional, todo por cuenta de la suspensión que le impuso la Unión Ciclista Internacional (UCI) por una supuesta sustancia dopante que consumió durante el Giro de Italia 2022.

A raíz de esa decisión, ‘Supermán’ tuvo que cancelar su calendario con el Team Medellín, a la espera del avance de la investigación, que por ahora no ha llegado a un punto claro.

El ciclista boyacense se ha refugiado en su familia y amigos para afrontar este difícil momento, mientras ve pasar las semanas sin un rumbo claro para el 2024.

Lo cierto es que ni en las vacaciones lo dejan descansar. Según relató en su cuenta de Instagram, enviados de la UCI llegaron hasta el hotel donde estaba con su familia y le realizaron otro de los tantos controles de dopaje a los que se ha sometido desde que lo señalaron de haber consumido un medicamento prohibido en la corsa rosa del año pasado.

Supermán López tuvo que tomar el retiro por problemas físicos en la etapa 4 del Giro de Italia 2022. | Foto: AFP

“Estoy sorprendido por una cosa que me acaba de pasar esta mañana, no había querido decir esto en la luz pública, pero es el momento porque ha pasado mucho tiempo. Todo el mundo conoce la situación en la que estoy, la suspensión provisional en que me tiene la UCI ya va más de cinco meses y al día de hoy no sé absolutamente nada”, dijo en un video publicado a través de su cuenta de Instagram.

López contó que le hicieron “un control antidoping” cerca de Disney, en el hotel. “La verdad que me sorprende, que lleguen hasta aquí. No me da miedo de hacer todos los controles que quieran, yo he colaborado con información y con los controles porque he pasado muchos después de esta situación”, agregó.

“Hoy acaban de hacerme otro control acá en Disney”, insistió el pedalista del Team Medellín.

Su llamado es a que se agilice la investigación para volver a correr lo antes posible. “Si se toman la molestia de venir hasta acá, que se tomen esa misma molestia para que me solucionen el tema y me agilicen, investiguen y me den luz verde para hacer lo que me gusta porque no escondo nada y estoy limpio, no tengo nada que ver”, lanzó.

¿Por qué la UCI investiga a ‘Supermán’?

Aunque Miguel Ángel ha negado hasta el cansancio que consumiera las sustancias por las que investigan al médico español Marcos Maynar, a mediados de este año fue sancionado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) a raíz del supuesto uso de menotropina durante su participación en el Giro de Italia 2022.

La menotropina es un medicamento hormonal que es usado habitualmente para el tratamiento de los trastornos de fertilidad. Las inyecciones se aplican en las pacientes para estimular la maduración del folículo en el ovario y se fabrican a partir de orina de mujeres menopáusicas.

López se defendió y negó que hubiera ingerido conscientemente cualquier medicamento dopante, al punto que desconoce las pruebas que maneja la UCI en su contra.

Miguel Ángel López, ciclista colombiano del Team Medellín. | Foto: Getty Images

A raíz de esta suspensión, Miguel Ángel se vio obligado a retirarse de la Vuelta a Panamá en la que marchaba líder de la clasificación general y, de paso, no pudo disputar el Mundial de Ciclismo en Glasgow con la Selección Colombia.