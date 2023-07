Nuevo castigo para ‘Supermán’ López: la UCI lo acusa de grave infracción a las normas de dopaje

¿De qué se trata el ‘caso Maynar’?

El propio doctor Maynar ha desligado a ‘Supermán’ de las investigaciones, sin embargo, no fue suficiente para evitar esta nueva suspensión de la UCI. “Yo lo he dicho siempre que estoy tranquilo porque no debo nada y no tengo inconveniente con esos temas. Lo que me jodió fue la relación profesional con el masajista porque él conoce el médico. Me daba pautas de nutrición, de vitaminas, pero no con nada de esos temas que nos relacionan. Como familia lo vivimos tranquilos porque sabíamos desde un inicio que no temía ni debía nada”, le contó López a SEMANA en una entrevista en febrero de este año, cuando apenas se dio a conocer la investigación.