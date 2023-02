‘Superman’ López se sinceró con SEMANA: “Juzgan sin conocer, mucha gente me dio la espalda”

Las últimas semanas de Miguel Ángel López han estado llenas de emociones fuertes tras su salida del Astana, el lunes 12 de diciembre, porque Kazajistán aseguró tener nuevas pruebas que lo vinculan a Marcos Maynar, investigado por el caso Ilex sobre una red de dopaje en el deporte.

Después de esto, se han generado varias versiones sobre lo sucedido, pero el ciclista colombiano se mantiene en que él no tuvo nada que ver con este caso. Es más, el mismo doctor Maynar ha indicado que deben absolver a ‘Superman’ López de cualquier cargo en la investigación.

Sobre eso, el pedalista boyacense le aseguró a SEMANA que está “tranquilo porque no debe nada” y no tiene “inconveniente con esos temas”. Y expresó que lo que lo “jodió fue la relación profesional con el masajista porque él conoce al médico”.

“Me daba pautas de nutrición, de vitaminas, pero no con nada de esos temas que nos relacionan. Como familia lo vivimos tranquilos porque sabíamos desde un inicio que no temía ni debía nada”, agregó.

Miguel Ángel López, ciclista colombiano del Team Medellín. - Foto: Getty Images

Esta situación no le permitió encontrar un nuevo equipo en la categoría UCI WorldTour, razón por la que terminó firmando con el Team Medellín, el que considera “de mucha calidad”. Para el ciclista de 28 años, esta escuadra antioqueña de categoría Continental “es un equipo grande, organizado y donde” él se siente muy bien.

“Llego para pasarla bien y competir, soportar experiencia y que me aporten”, dijo en SEMANA horas antes de ganar este jueves 2 de enero el título de la contrarreloj en los Nacionales de Ruta en Colombia.

López destrozó los cronómetros en Bucaramanga - Foto: Getty Images

En medio de todo lo que ha vivido desde diciembre, considera que el verdadero problema es que “la gente juzga sin conocer la situación” y se “quedan solo con lo que dice la prensa, es un mal de los medios y los que los leen o escuchan”.

Y ser juzgado públicamente, contó “mucha gente” le dio “la espalda en los momentos malos, los que estuvieron ahí en los momentos de gloria”. “Esto me sirvió para descartar a esas personas y saber quien está en todo momento”, sentenció el corredor que el domingo 29 de enero se quedó con el título de la Vuelta a San Juan.

“La injusticia, es lo que más jode y duele, porque uno está en una posición que no puede hacer casi nada para darle la vuelta, me refiero a lo que no está en mis manos. Por lo demás, siempre he dicho que soy inocente”, agregó en entrevista con SEMANA.

Sobre su futuro, pues muchos quieren volver a verlo en el ciclismo de élite, Miguel Ángel López dijo no tener “presupuestado nada” porque “con todo lo que me pasó” aprendió a “no pensar en el futuro que no está escrito”.

Es por eso que está concentrado “en los Nacionales” y solo quiere “disfrutar el día a tope porque la vida se disfruta de muchas maneras”.

Miguel Ángel López con el trofeo de la Vuelta a San Juan. - Foto: Getty Images

Superman ‘voló'

Los Nacionales de Ruta 2023 empezaron a rodar este jueves 2 de febrero, en Bucaramanga, con la disputa de las cuatro pruebas contrarreloj, que en la élite masculina tuvo a Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers) y Miguel Ángel López (Team Medellín).

Martínez, campeón de tres ediciones de la CRI en su carrera, partía como favorito, sin embargo, sufrió un problema mecánico minutos después de la partida, lo que le costó ceder el trono y, por lo tanto, desprenderse de ese maillot tricolor que lo identificó como el mejor contrarrelojista del país en todo el 2022.

El que sí tuvo una mañana de ensueño fue Superman, que vuelve a demostrar su gran mejoría en este tipo de terreno. López destrozó los registros y bajó los 53 minutos con un tiempo de 52:59 para derrotar a los otros 21 participantes de la categoría élite.

El segundo lugar fue para Walter Vargas (Team Medellín) con un tiempo de 53:11, mientras que la medalla de bronce quedó en manos de Rodrigo Contreras (Pacto por el Deporte) al parar el cronómetro en 55:07.