Sergio Higuita ya tendría nuevo equipo para 2025: giro drástico a su futuro en Europa

La dirigencia del Bora ha estado trabajando en fichar nuevos talentos y parece que la renovación de Higuita no hace parte de sus prioridades.

Tejada, renovado

El corredor huilense firmó hace poco la renovación por dos años más, es decir, hasta finales de 2026. “Para mí era importante quedarme en el Astana Qazaqstan Team; Amo este equipo, me siento como en casa aquí y mi deseo era seguir corriendo para este equipo. Estoy muy feliz de que el equipo directivo siga creyendo en mí y en mi potencial. El nuevo contrato me da una motivación extra para la segunda parte del año y para las próximas temporadas. Siento que me estoy desarrollando, alcanzando gradualmente un nuevo nivel”, declaró Tejada.