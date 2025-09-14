Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana
Bolívar vs Atlético Mineiro: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana
Palpitamos la previa del choque entre Bolívar y Atlético Mineiro. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Kevin Ortega Pimentel.
Bolívar y Atl.Mineiro disputarán el próximo miércoles 17 de septiembre el primer partido de la serie de la llave 3. El duelo de la Copa Sudamericana será a las 17:00 horas en el estadio el coloso de Miraflores.
Kevin Ortega Pimentel es el elegido para dirigir el partido.
Los resultados de Bolívar en partidos de la Copa Sudamericana
- Playoff Octavos: Bolívar 3 vs Palestino 0 (16 de julio)
- Playoff Octavos: Palestino 0 vs Bolívar 3 (23 de julio)
- Octavos de Final: Bolívar 2 vs Cienciano 0 (13 de agosto)
- Octavos de Final: Cienciano 0 vs Bolívar 2 (20 de agosto)
Los resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana
- Fase de Grupos: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril)
- Fase de Grupos: Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril)
- Fase de Grupos: Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)
- Playoff Octavos: Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio)
- Playoff Octavos: Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio)
- Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs Godoy Cruz 1 (14 de agosto)
- Octavos de Final: Godoy Cruz 0 vs Atlético Mineiro 1 (21 de agosto)
Horario Bolívar y Atlético Mineiro, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas