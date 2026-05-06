Fútbol - Colombia - Copa Colombia

Bucaramanga y Real Santander se encuentran en la fecha 1 del grupo A

Todo lo que tienes que saber en la previa de Bucaramanga vs Real Santander. El duelo, a disputarse en el Estadio Américo Montanini mañana, comenzará a las 20:00 horas.

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6 de mayo de 2026 a las 7:47 a. m.

Bucaramanga y Real Santander se enfrentan mañana, a partir de las 20:00 horas, en el Estadio Américo Montanini. El partido corresponde a la fecha 1 del grupo A de la Copa Colombia.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 4 triunfos y 1 partido igualado ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de marzo, en Fase 1 del torneo Colombia - Copa Betplay 2024, y Bucaramanga fue el ganador por 3 a 4.

Horario Bucaramanga y Real Santander, según país

  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas