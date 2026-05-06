Bucaramanga y Real Santander se encuentran en la fecha 1 del grupo A

Bucaramanga y Real Santander se enfrentan mañana, a partir de las 20:00 horas, en el Estadio Américo Montanini. El partido corresponde a la fecha 1 del grupo A de la Copa Colombia.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 4 triunfos y 1 partido igualado ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de marzo, en Fase 1 del torneo Colombia - Copa Betplay 2024, y Bucaramanga fue el ganador por 3 a 4.

Horario Bucaramanga y Real Santander, según país