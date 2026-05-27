Deportivo Cali consigue una estrecha victoria de 2 a 1 sobre Real Santander con un gol agónico

El Verdiblanco hizo lo suyo en el estadio Villa Concha y consiguió ganar 2-1 a Real Santander en la fecha 5 del grupo A de la Copa Colombia. Transcurridos 11 minutos del primer tiempo, Juan Gómez encontró la red después de una gran jugada, dándole la ventaja a su equipo. Real Santander no se quedó atrás y Juan Rueda logró marcar el empate al minuto 31 de la segunda etapa a través de un penal. Deportivo Cali no bajó los brazos y siguió presionado hasta que, en el minuto 42 de la misma mitad, Santiago Martinez disparó para anotar el 2-1 final.