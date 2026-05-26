Envigado vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la final de la Primera B

El Equipo Naranja busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de gritar campeón. El partido se disputa en el estadio Polideportivo Sur, este viernes 29 de mayo, desde las 15:00 horas.
Durante los últimos 2 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 1 triunfo, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de mayo, en Final del torneo Colombia - Primera B I 2026, y Envigado lo ganó por 2 a 3.
El Equipo Naranja ganó en el juego de ida y están más cerca de coronarse campeón. Mientras tanto, Real Cartagena buscará imponerse para revertir el marcador global y poder acceder al campeonato.
Los resultados de Envigado en partidos de la Primera B
- Temporada Regular: Real Cundinamarca 0 vs Envigado 2 (26 de enero)
- Temporada Regular: Envigado 2 vs Independiente Yumbo 0 (31 de enero)
- Temporada Regular: U. Magdalena 4 vs Envigado 2 (9 de abril)
- Temporada Regular: Envigado 0 vs Tigres 0 (9 de febrero)
- Temporada Regular: Inter de Palmira 2 vs Envigado 1 (14 de febrero)
- Temporada Regular: Envigado 1 vs Quindío 2 (24 de febrero)
- Temporada Regular: Orsomarso 0 vs Envigado 1 (1 de marzo)
- Temporada Regular: Envigado 1 vs Boca Juniors 0 (5 de marzo)
- Temporada Regular: Leones FC 0 vs Envigado 3 (11 de marzo)
- Temporada Regular: Envigado 1 vs Real Cartagena 1 (16 de marzo)
- Temporada Regular: Atlético FC 1 vs Envigado 2 (6 de abril)
- Temporada Regular: Envigado 1 vs Bogotá FC 2 (25 de marzo)
- Temporada Regular: Real Santander 1 vs Envigado 3 (31 de marzo)
- Temporada Regular: Barranquilla FC 1 vs Envigado 2 (13 de abril)
- Temporada Regular: Envigado 2 vs Patriotas FC 0 (18 de abril)
- Cuadrangulares: Quindío 2 vs Envigado 1 (24 de abril)
- Cuadrangulares: Envigado 2 vs Tigres 0 (29 de abril)
- Cuadrangulares: Envigado 0 vs Inter de Palmira 0 (4 de mayo)
- Cuadrangulares: Inter de Palmira 0 vs Envigado 0 (10 de mayo)
- Cuadrangulares: Tigres 1 vs Envigado 2 (14 de mayo)
- Cuadrangulares: Envigado 1 vs Quindío 0 (18 de mayo)
- Final: Real Cartagena 2 vs Envigado 3 (25 de mayo)
Los resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B
- Temporada Regular: Real Santander 0 vs Real Cartagena 1 (23 de enero)
- Temporada Regular: Real Cartagena 1 vs Real Cundinamarca 0 (30 de enero)
- Temporada Regular: Independiente Yumbo 1 vs Real Cartagena 1 (4 de febrero)
- Temporada Regular: Bogotá FC 0 vs Real Cartagena 1 (9 de febrero)
- Temporada Regular: Real Cartagena 4 vs Atlético FC 1 (13 de febrero)
- Temporada Regular: Real Cartagena 2 vs Leones FC 3 (21 de febrero)
- Temporada Regular: Tigres 0 vs Real Cartagena 0 (2 de marzo)
- Temporada Regular: Real Cartagena 4 vs Orsomarso 0 (6 de marzo)
- Temporada Regular: Real Cartagena 2 vs Inter de Palmira 2 (10 de marzo)
- Temporada Regular: Envigado 1 vs Real Cartagena 1 (16 de marzo)
- Temporada Regular: Real Cartagena 2 vs U. Magdalena 1 (22 de marzo)
- Temporada Regular: Boca Juniors 1 vs Real Cartagena 1 (27 de marzo)
- Temporada Regular: Real Cartagena 2 vs Quindío 1 (31 de marzo)
- Temporada Regular: Patriotas FC 1 vs Real Cartagena 0 (13 de abril)
- Temporada Regular: Real Cartagena 1 vs Barranquilla FC 3 (18 de abril)
- Cuadrangulares: Barranquilla FC 0 vs Real Cartagena 0 (26 de abril)
- Cuadrangulares: Real Cartagena 2 vs Bogotá FC 0 (2 de mayo)
- Cuadrangulares: Real Cartagena 2 vs U. Magdalena 1 (8 de mayo)
- Cuadrangulares: U. Magdalena 3 vs Real Cartagena 0 (12 de mayo)
- Cuadrangulares: Bogotá FC 1 vs Real Cartagena 2 (17 de mayo)
- Cuadrangulares: Real Cartagena 2 vs Barranquilla FC 1 (21 de mayo)
- Final: Real Cartagena 2 vs Envigado 3 (25 de mayo)
Horario Envigado y Real Cartagena, según país
- Argentina: 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas