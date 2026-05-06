Fútbol - Colombia - Copa Colombia

Jaguares recibirá a Real Cundinamarca por la fecha 1 del grupo D

Te contamos la previa del duelo Jaguares vs Real Cundinamarca, que se enfrentarán en el estadio Jaraguay de Montería mañana a las 16:00 horas.

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6 de mayo de 2026 a las 7:28 a. m.

Jaguares y Real Cundinamarca se medirán mañana a las 16:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 1 del grupo D de la Copa Colombia y se disputará en el estadio Jaraguay de Montería.

El historial del torneo favorece al equipo local. En los últimos 2 enfrentamientos entre sí, siempre ganó. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de febrero, en Fase 1 del torneo Colombia - Copa Betplay 2023, y Jaguares resultó vencedor por 1 a 0.

Horario Jaguares y Real Cundinamarca, según país

  • Argentina: 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas