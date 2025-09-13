Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana

Lanús vs Fluminense: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Sudamericana

En la previa de Lanús vs Fluminense, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 16 de septiembre desde las 19:30 horas en el estadio la Fortaleza. El árbitro designado será Gustavo Tejera.

13 de septiembre de 2025, 3:25 p. m.