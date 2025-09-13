Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana
Lanús vs Fluminense: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Sudamericana
En la previa de Lanús vs Fluminense, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 16 de septiembre desde las 19:30 horas en el estadio la Fortaleza. El árbitro designado será Gustavo Tejera.
El Granate y Fluminense se verán las caras el martes 16 de septiembre por la llave 2 de la Copa Sudamericana. El encuentro será en el estadio la Fortaleza, a las 19:30 horas.
El encargado de impartir justicia en el partido será Gustavo Tejera.
Los resultados de Lanús en partidos de la Copa Sudamericana
- Fase de Grupos: Puerto Cabello 2 vs Lanús 2 (3 de abril)
- Fase de Grupos: Lanús 3 vs Melgar 0 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Vasco da Gama 0 vs Lanús 0 (22 de abril)
- Fase de Grupos: Melgar 0 vs Lanús 1 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Lanús 1 vs Vasco da Gama 0 (13 de mayo)
- Fase de Grupos: Lanús 2 vs Puerto Cabello 2 (27 de mayo)
- Octavos de Final: Central Córdoba (SE) 1 vs Lanús 0 (14 de agosto)
- Octavos de Final: Lanús 1 vs Central Córdoba (SE) 0 (4-2 en penales a favor de Lanús) (21 de agosto)
Los resultados de Fluminense en partidos de la Copa Sudamericana
- Fase de Grupos: Once Caldas 0 vs Fluminense 1 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Fluminense 5 vs GV San José 0 (10 de abril)
- Fase de Grupos: Unión Española 1 vs Fluminense 1 (23 de abril)
- Fase de Grupos: GV San José 1 vs Fluminense 0 (8 de mayo)
- Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Unión Española 0 (14 de mayo)
- Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Once Caldas 0 (29 de mayo)
- Octavos de Final: América de Cali 1 vs Fluminense 2 (12 de agosto)
- Octavos de Final: Fluminense 2 vs América de Cali 0 (19 de agosto)
Horario Lanús y Fluminense, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas