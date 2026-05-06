Llaneros FC se enfrentará ante Atlético FC por la fecha 1 del grupo B

Mañana desde las 17:00 horas, Llaneros FC recibirá a Atlético FC en el Estadio Bello Horizonte, por la fecha 1 del grupo B de la Copa Colombia.

El conjunto local ganó 1 partido y empató 2 en sus últimos 3 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 28 de mayo, en Fase 1A del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y terminó en empate a 1.

Horario Llaneros FC y Atlético FC, según país