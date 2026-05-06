Fútbol - Colombia - Copa Colombia

Llaneros FC se enfrentará ante Atlético FC por la fecha 1 del grupo B

Atlético FC se mide ante Llaneros FC en el Estadio Bello Horizonte mañana a las 17:00 horas.

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6 de mayo de 2026 a las 7:31 a. m.

Mañana desde las 17:00 horas, Llaneros FC recibirá a Atlético FC en el Estadio Bello Horizonte, por la fecha 1 del grupo B de la Copa Colombia.

El conjunto local ganó 1 partido y empató 2 en sus últimos 3 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 28 de mayo, en Fase 1A del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y terminó en empate a 1.

Horario Llaneros FC y Atlético FC, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas