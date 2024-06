Luka Modrić frena a Mbappé y termina del lado de Messi en debate por Eurocopa y Mundial: “No me gusta comparar”

“Siempre lo he sentido de la misma manera. Es una competición realmente muy complicada. Para mí la Euro es más difícil que la Copa del Mundo, a pesar de que hay mucha más presión en un Mundial”, fue lo que sentenció el francés, luego de ser anunciado por el club merengue .

A su turno, Messi, quien justamente ganó el Mundial Catar 2022 enfrentando a Mbappé en la final, le respondió y señaló que, aunque la Euro puede tener su dificultad, no puede ser más dura que un campeonato del mundo donde están presentes Argentina, Brasil y Uruguay , selecciones que suman 10 títulos mundiales.

Luka Modrić entró en la polémica entre Messi y Mbappé

“No me gusta comparar. En la Eurocopa son partidos con selecciones de Europa, pero en el Mundial tienes a Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y equipos de otros continentes. A mí no me gusta comparar, pero para mí el Mundial es más difícil, porque juega todo el mundo, con selecciones de todo el mundo”, fue la opinión entregada por el croata a ESPN.