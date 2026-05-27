Misael Martínez sentenció el triunfo 2-1 de Alianza Valledupar ante Bucaramanga con doblete

En la fecha 5 del grupo A de la Copa Colombia, el delantero Misael Martínez fue el protagonista al anotar dos goles, asegurando la victoria de Alianza por 2-1 sobre los Búcaros en el estadio Armando Maestre Pavajeau. Durante el segundo tiempo (11'), Misael Martínez mandó a guardar el balón en las redes después de una jugada para establecer el 1 a 0. No obstante, la alegría poco duraría pues Luciano Pons volvió a estabilizar el marcador luego de anotar de jugada en el minuto 13 de la misma mitad. Al llegar el minuto 19 de la misma etapa, Alianza aseguraría el resultado final de 2 a 1 con un remate ejecutado por el mismo autor del primer gol.