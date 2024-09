Técnico del Rayo Vallecano no aguantó más y estalló por pregunta sobre James Rodríguez: “Pensaba que era el mejor jugador”

El timonel del equipo de Vallecas respondió a varios periodistas y dejó ver que, pese al talento que tiene el colombiano, era necesario tenerlo a punto para que debutara como titular en el partido contra el Leganés; además, insistió en que no puede haber diferencias en un plantel del que hacen parte 25 jugadores.

| Foto: Europa Press via Getty Images

“Parece que todos dan por hecho que alguien viene y tiene que, en algún momento, jugar de titular. Lo entiendo y lo comprendo, por todo lo que se ha generado, y hay varios jugadores que no han jugado ni un segundo en esta liga. (...) Estoy muy contento de que James esté con nosotros y encantado de que esté aquí, pero no me gusta, como entrenador y guía de veinticinco, veintisiete jugadores, que se hagan diferencias”, dijo el entrenador en la primera parte de su intervención.