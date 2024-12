Desde hace tiempo, la ciencia quiere descifrar por qué existen los supercentenarios, quienes viven más allá de los 100 sin problemas evidentes de salud. Así lo hizo la francesa Jeanne Calment, quien a los 117 años decidió dejar el cigarrillo. Murió cinco años después, a los 122. Un estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, analizó el sistema inmune de seis de estos ancianos para ver cómo lograron desafiar las enfermedades. Aunque la muestra es pequeña, debido a que en el mundo no hay más de 100 miembros de este exclusivo club, los científicos encontraron que su sistema inmune es mucho más robusto y resistente a males como el cáncer, el derrame y los problemas cardiovasculares. En especial llamó la atención que cuentan con un nivel más alto de linfocitos T CD4+ en la sangre. La próxima meta será investigar cómo estas células logran esquivar tantas enfermedades letales.

CIFRA

1,87 metros