No solo Rappi estos emprendimientos también brillan en tiempos de coronavirus

No son los únicos en el negocio de los tapetes desinfectantes , pero están mejorando su capacidad de producción a 500 semanales y la meta es llegar a 1.500, anticipando la demanda. Mientras definen una marca, los venden con el nombre de su empresa Kangoo Solutions.

Básicamente, su negocio implica dos fases: la venta de la lámpara y el servicio de desinfección, pues este debe ser provisto por profesionales. La desinfección tarda 15 minutos (para una superficie menor de 50 M2) y 30 minutos para una superficie de 51 a 250 M2. A eso se deben sumar 30 minutos para la aireación del espacio y que el ozono se disperse.

Al igual que con los tapetes, no son los únicos del mercado vendiendo esta tecnología, pero advierten que algunos de sus competidores se aprovechan para vender productos no certificados o que no funcionan, mientras ellos le han puesto especial atención a ese tema.

Ya ha desinfectado restaurantes que hacen comidas para llevar (Flambee Bistró & Café, Mistral, Mesa Salvaje) y el laboratorio Boiron.