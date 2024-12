A sus 86 años, Celina Reyes sube cada día muchas escaleras. En el metro de Caracas apenas quedan escaleras mecánicas en funcionamiento. Esta jubilada de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, acostumbra a viajar en metro a diario.

Recorre un largo trayecto para comprar con los 10.000 bolívares de su pensión (menos de US$2 al cambio) algunas verduras que los buhoneros ofrecen en la popular zona de Catia, en el oeste de Caracas, a precios más asequibles que en los mercados convencionales.

"Hay otras zonas por las que no me atrevo a moverme porque hay demasiada gente y me tumban", cuenta, mientras toma resuello antes de subir el último y empinado tramo que la separa de la salida.

La señora Reyes lleva toda la vida viajando en el metro. Sorprenden su atuendo y peinado impecables en medio del caos que reina ahí abajo. "El servicio ahora es terrible; antes no era así", recuerda.