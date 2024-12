Para julio el planeta Tierra ya había agotado todos sus recursos renovables del año . Asimismo, el mes fue declarado el más caluroso de la historia por el programa europeo Copérnico. Y para no ir más lejos, hace unas semanas la revista The Lancet publicó un estudio que asegura que de aquí para delante, todos los bebés que nazcan verán afectada su salud por los efectos devastadores del cambio climático.

Sus consecuencias llegan a casos extremos como el de Kate Schapira y su esposo, una pareja del estado Rhode Island (noreste) que decidió no tener hijos. Pero esa no es la única forma en que Schapira, de 40 años, profesora del departamento de Inglés de la Brown University, está lidiando con esta incomodidad. Según Schapira, su opción de no procrear tiene que ver también con no querer que el sentido de responsabilidad con el planeta "se reduzca al tamaño de una persona".

La académica dice también que probablemente nunca vuelva a tomar un avión. Preocupada por lo que percibía de los demás como un reduccionismo de sus miedos a un "problema personal e individual", decidió investigar si ese era "realmente el caso". Entonces, en 2014, Schapira salió a la calle con su puesto de "ansiedad por el clima", que instala en espacios públicos como ferias de frutas y verduras.