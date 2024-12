Esta podría costar alrededor de $26,8 billones durante un trimestre, pero solo incluiría a los trabajadores formales y excluiría a quienes devengan salarios integrales, pues no reciben cesantías. Y ni qué decir de quienes trabajan en la informalidad.

Si Colombia tuviera la capacidad fiscal para realizar pagos de ese tipo, lo primero que habría que establecer es cuánto vale esa nómina nacional, pues como se sabe, la elevada informalidad no permite tener datos exactos en ese frente.

La propuesta de Bullard es que se apoye a los trabajadores y empresas estadounidenses en todos los ámbitos, en lugar de elegir empresas o industrias individuales, como las aerolíneas o los hoteles, para recibir apoyo . “Estados Unidos no debería perder compañías o industrias por falta de ayuda”, reiteró. En otras palabras, el Gobierno se encargaría de pagar todos los salarios que se devengan en un trimestre.

Si esto se espera de la locomotora del planeta, ¿qué podría pasar en Colombia? Para hacer ese cálculo los expertos sostienen que se requiere un modelo de equilibrio general, para el cual aún no se tienen datos suficientes que permitan hacer un cálculo con precisión. Pero lo cierto es que va a ser un golpe muy duro para la producción, el comercio, los servicios y seguramente el desempleo debería subir de forma importante.

Otra aproximación podría estar en las cuentas nacionales. Según esta información, que provee el Dane y con base 2015, la remuneración de los asalariados equivale a alrededor de 33% del PIB, y dado que el PIB corriente de 2019 alcanzó $1.062 billones, esa cifra sería de $350 billones al año; esto es, entre $75 billones y $87 billones por trimestre. Alrededor de 9 puntos del PIB.

De hecho, según datos del DANE, los salarios totales que pago el sector privado en 2019 alcanzaron alrededor de los 29,2 billones mensuales.

Al hacer su reporte sobre los pronósticos de la FED de St. Louis, la agencia Bloomberg aclara que esta es mucho más pesimista que el consenso de Wall Street. JPMorgan Chase & Co. espera que el PIB estadounidense se reduzca 14% anual en el período de abril a junio, mientras que Bank of America Corp. y Oxford Economics calculan una caída de 12% y Goldman Sachs Group Inc. ve una baja de 24%.

Por ahora los cálculos sobre la costosa factura que le pasará el coronavirus a la economía no son alentadores, ni en Estados Unidos, ni en el mundo. Esto hace pensar que las decisiones que deberán tomar los gobiernos, y particularmente el colombiano, para contener los efectos de esta pandemia, deben ser contundentes y oportunos, con el fin de evitar males mayores.