De hecho, como se recuerda en la negociación con los transportadores, el Gobierno tuvo que sacrificar gran parte del incremento y pasar de una decisión de aumentar 1.904 pesos, a un alza de solo 800 pesos y congelar las posteriores subidas hasta que no se definan procesos de transformación del sector en mesas de trabajo. Como lo reconoció la ministra de Transporte, María Constanza García, en el marco de la negociación, al señalar que el Gobierno redujo su expectativa, que estaba inicialmente en un total de 6.000 pesos y quedó en un incremento de apenas 800 pesos. Pero llegar a esta cifra no fue fácil y la negociación duró casi tres días, pues en principio los transportadores no aceptaban ningún aumento. “Esto no es un regateo. El Gobierno ya puso su límite”, dijo la ministra de Transporte en medio de la reunión y ante las dificultades para lograr el acuerdo.