Valorización, diesel, peajes: la ministra María Constanza García ahondó en los temas más espinosos del sector transporte

María Constanza García : El país debe entender que los peajes son una fuente de financiación de infraestructura, y no es la única. Son ciento por ciento legítimos. Se manejan de dos formas. Por un lado, está el Invías, que administra 10.200 kilómetros de carreteras nacionales y tiene instaladas 31 casetas de peajes, en las que recauda cerca de 750.000 millones de pesos al año, lo que implica que esta entidad, sí o sí, requiere del presupuesto general, pues invierte 4 billones de pesos en la red a su cargo. Por otro lado, está la ANI, que administra 7.700 kilómetros de carreteras a través de 43 contratos de concesión en los cuales los peajes son una fuente de fondeo, pero se requiere también del presupuesto general mediante la constitución de vigencias futuras. La ANI tiene 118 peajes en funcionamiento y le falta implementar otros. El malestar social se produce alrededor de algunos peajes, por diversas razones. Por ejemplo, unos están muy cerca a los centros urbanos. Otros, desde su estructuración, requieren incrementos que van más allá del IPC (Índice de Precios al Consumidor), y en algunos casos pueden subir 100 o 200 por ciento. Esas circunstancias generan conflictividad. Constantemente tratamos de encontrar fórmulas que nos permitan poder implementar estos peajes.

M.G.: El Invías tiene peajes solo en 1.000 kilómetros. Hay 9.000 kilómetros de nuestra red nacional que no tienen casetas porque son carreteras de menor flujo. En la ANI todos son concesionados y están en vías con mayores tránsitos. Del total de peajes, siete están suspendidos. Hay 25 peajes más que tenemos que implementar en los próximos meses, a medida que se vayan terminando unidades funcionales. Por ejemplo, proyectos como Popayán-Santander de Quilichao requieren una instalación adicional de peajes. Esta infraestructura tiene doble calzada, túneles, viaductos, que, en conjunto, mejoran productividad, pues reducen tiempos.

M.G. : Como sector, al que pertenecen ocho entidades, vamos en 91 por ciento en compromisos y 32 por ciento en giros. La ANI va en 97 por ciento de compromisos y el Invías en 91. Hay que entender que aquí se hace infraestructura, no son compras. Para sacar una licitación hay que estructurar, lo que se puede gastar tres o cuatro meses. Para poder pagar una cuenta hay que recibir una obra. Es un sector particular en ejecución.

M.G.: En los proyectos 4G hay 8,9 billones de pesos en fiducias, en algunos casos, porque un proyecto está en 0 por ciento de ejecución. Lo que hemos dicho es que, en estos casos, como todavía no se va a necesitar el recurso, podamos hacer reprogramación de vigencias futuras. Esto ya lo permite la Ley 1955, y es que no tiene sentido tener plata parqueada cuando las obras no van en los cronogramas previstos. Eso, claro, también es parte de una negociación con los privados. Cada contrato tiene una realidad.