Anteproyecto de presupuesto para 2026 fue radicado en el Congreso de la República. Lo que piden gastar en año electoral

El anteproyecto de presupuesto es el primer peldaño que tiene el presupuesto en Colombia. Incluye las peticiones de recursos públicos que realizan las distintas entidades que hacen parte de esa torta. No es necesariamente el planteamiento financiero que llevará el Ejecutivo a los estrados legislativos, en busca de la aprobación.

Deuda, una ‘llaga’

Educación sigue a la cabeza

Para la anualidad del próximo año, pese a que se escucha hablar de que la juventud no tendrá la alternativa del Icetex, se ha pedido la suma de 78,1 billones de pesos. En segundo lugar, como el que puso el sombrero por mayores recursos , está el ministerio que ha estado en el ‘ojo del huracán’: Salud, por toda la crisis desatada alrededor de la prestación de este servicio. Para 2026 pidieron 66,3 billones de pesos.