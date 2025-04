Petro propuso ahora traer gas de Panamá a través de cables de energía eléctrica; pocos entendieron su iniciativa

Gustavo Petro: “Una indolente funcionaria, por dárselas de que pelea con la esposa del ministro de Salud, no firmó el contrato con la Armada”

Es importante tener en cuenta que la importación de gas no es tan fácil de realizar en Colombia, puesto que normalmente el gas debe traerse al país de manera líquida, por lo que al llegar debe inyectarse en una planta de regasificación. La única disponible es la que existe en Cartagena, en Reficar. Sin embargo, esta planta tiene una capacidad instalada limitada para realizar el trabajo.

Además de ello, Petro indicó que el gas se vende a 19 dólares en Colombia, unos 20 millones de BTU, cuando el precio internacional es de 12 dólares. Por ello, lanzó un fuerte regaño contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol: “Hermano, no entiendo por qué Ecopetrol no está importando el gas. El simple hecho que Ecopetrol no importa el gas como sí importa la gasolina está generando este negociazo con los colombianos”.