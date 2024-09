Juan Camilo Restrepo lanza advertencia tras acuerdo entre Gobierno y camioneros: “Queda latente el riesgo de un nuevo estallido”

JUAN CAMILO RESTREPO: Me parece que es un acuerdo que es el menos malo posible de lo que se podría haber dado, si no se hubiera arreglado después de cuatro días. Si esto se hubiera prolongado, como pudo haber sucedido, por otros muchos días, los daños hubieran sido catastróficos. De manera que, por una consideración de mera realpolitik, me parece que es el menos malo de las fórmulas posibles.